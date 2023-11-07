Mash: у 88-летнего актера Юрия Соломина подтвердился инсульт

У 88-летнего актера Юрия Соломина подтвердился инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На днях стало известно о госпитализации знаменитости. Сообщалось, что артист почувствовал слабость в левой руке и головокружение. Также Соломин жаловался на нарушение речи. Попав в больницу, Юрий прошел обследование, результаты которого подтвердили инсульт.

По информации источника, актер находится в тяжелом состоянии. Ситуацию осложняют тяжелая форма гипертонии и сахарный диабет. Отмечается, что 10 лет назад Соломин перенес аортокоронарное шунтирование.

Напомним, что артиста госпитализировали после потери сознания во время прогулки.

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