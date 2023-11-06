Актриса Людмила Максакова выйдет на сцену несмотря на полученную травму, об этом сообщает ТАСС.

В минувшее воскресенье, 5 ноября, Людмила Максакова получила травму в театре имени Евгения Вахтангова, где играла в спектакле, и попала в больницу. Как стало известно позже, актриса упала и сильно ударилась головой. Вскоре ее выписали врачи.

На 6 ноября у Максаковой было запланировано выступление в спектакле «‎Война и мир». Поклонники знаменитости переживали, что артистка не выйдет на сцену после травмы, однако 83-летняя Максакова заверила, что не собирается отлеживаться дома.

«‎Сегодня я играю в спектакле "Война и мир", где исполняю роль Марии Игнатьевны Перонской», - рассказала она журналистам.

В театре Вахтангова также подтвердили участие актрисы в постановке.

«‎Надо знать Людмилу Васильевну. Старая гвардия вахтанговцев не сдается. На все вопросы о самочувствии она отвечает со свойственными ей иронией и сарказмом», - рассказал источник.

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