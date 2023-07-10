Mash: у 31-летнего актера Николая Ефремова диагностировали пневмоторакс после операции

У 31-летнего сына Михаила Ефремова диагностировали пневмоторакс после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Николая Ефремова начались серьезные проблемы с легкими. На данный момент актеру установили специальное устройство, которое выкачивает воздух, чтобы у него не произошло быстрого расправления дыхательных органов. Также медицинские сотрудники пытаются откачать лишнюю жидкость из легких, которая мешает газообмену при дыхании.

Кроме того, по информации Mash, по всему телу артиста видны ушибы и ссадины после падения из окна.

Ранее мы писали о том, что Николаю Ефремову удалили несколько костей таза после падения с третьего этажа. Подробности смотрите в этой статье.