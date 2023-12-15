Mash: создатели «Слова пацана» подтвердили, что пересняли финал сериала

Создатели «Слова пацана» подтвердили, что пересняли финал сериала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сериал «Слово пацана» стал самым обсуждаемым событием уходящего года. Публика с нетерпением ждала выхода финальных серий, однако их раньше времени «слили» в Сеть. Поговаривали, узнав об этом, создатели проекта решили переснять седьмую и восьмую серии. Подобные слухи оказались правдивыми.

Жора Крыжовников и Андрей Золотарев отметили, что хотят сделать финал «круче». Они уже переделали предпоследний эпизод, который вышел вовремя. Теперь создатели «Слова пацана» переснимают крайнюю серию. По словам Крыжовникова, после премьеры первых эпизодов он понял, что история должна закончиться по-другому.

Существует вероятность, что сериал продлят на второй сезон.

Ранее дочь Юлии Пересильд призналась, что родители были против ее роли в «Слове пацана». Юлия Пересильд и Алексей Учитель считали, что проект достаточно тяжелый и не подходит их ребенку. Подробности смотрите в этой статье.