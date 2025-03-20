Mash: состояние певицы Хлебниковой ухудшилось, ей потребовалась помощь врачей

Певице Марине Хлебниковой понадобилась помощь врачей из-за ухудшения состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнительниц хита «Чашка кофию» почувствовала себя плохо и обратилась к медикам. Ей диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов в пожаре, который случился четыре года назад.

Кроме того, у артистки обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают потоку крови. На данный момент Хлебникова проходит амбулаторное лечение.

Напомним, что легенда нулевых пострадала при пожаре в собственной квартире в 2021 году. Тогда ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Марина была в коме и находилась на грани жизни и смерти. После выписки она на некоторое время исчезла из медиапространства. Но сейчас появляется на публике.

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