42-летняя Даша Жукова ждет четвертого ребенка от греческого миллиардера Ниархоса

42-летняя бизнеследи Даша Жукова ждет четвертого ребенка от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. В Сети уже распространились фотографии дизайнера с округлившимся животом.

По данным издания StarHit, Даша находится на последних сроках беременности, но при этом рассказывать о своем положении не спешит. Не исключено, что многодетная мама скрывает скорое появление малыша и хочет поделиться своим счастьем уже после родов.

Напомним, что Жукова вышла замуж за Ниархоса в 2019 году. На тот момент у нее уже было два ребенка – сын Аарон и дочь Лея. От греческого же бизнесмена Даша родила мальчика спустя два года после свадьбы. Его назвали Филиппом.

К слову, первый брак у дизайнера был с одним из богатейших людей страны Романом Абрамовичем. И даже после развода им удалось сохранить хорошие отношения.

Ранее о беременности объявила победительница «Холостяка» с Егором Кридом Дарья Клюкина. После неудачного романа с рэпером блогер начала встречаться с топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым и вскоре сыграла с ним свадьбу. Теперь пара в ожидании первенца.