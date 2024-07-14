Mash: рэперу Вите АК-47 грозит налоговая проверка

Рэперу Вите АК-47 грозит налоговая проверка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в сентябре 2023 года музыкант открыл ИП «Гостюхин Виталий Викторович» (настоящее ФИО рэпера), однако не учел, что у него была выбрана система налогообложения НПД (налог на профессиональный доход). Этот вариант предусматривается в случае, когда годовой доход предпринимателя не превышает 2,4 млн рублей.

Как сообщают журналисты, у ФНС появились вопросы к АК-47, однако уже 8 июля рэпер закрыл ИП. Тем не менее, его ждет налоговая проверка.

Сообщается, что музыкант намерен открыть новую организацию, уже по упрощенной схеме налогообложения. Для того, чтобы вновь не столкнуться с проблемами, он нанял бухгалтера.

Ранее мы писали о том, что находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская погасила часть миллиардного долга перед ФНС.