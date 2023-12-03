Mash: рэпер Гуф отменил выступления до весны из-за депрессии

Рэпер Гуф отменил выступления до весны из-за депрессии, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант в последнее время переживает проблемы в личной жизни - от него уехала супруга, которая позже подала заявление на развод. К тому же, недавно рэпер попал в скандал, за который ему пришлось извиняться перед верующими.

В итоге Гуф решил отменить все предновогодние выступления и взять творческую паузу до апреля, сообщили журналисты. Уточняется, что рэпер, который сейчас живет в Таиланде, сообщил своей команде об отмене или переносе всех запланированных концертов, причиной этого стал стресс.

Ближайшее выступление рэпера намечено на 14 декабря, оно должно состояться в Москве. Однако что делать с проданными билетами, никто не знает. Пока мероприятие не отменено.

При этом сестра рэпера заявляет, что выступления Гуфа состоятся, а новости про стресс - клевета.

«Прежде чем публиковать что-то, удостоверьтесь в информации. А то попахивает желтой прессой», - написала в соцсетях она.

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