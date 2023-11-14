Mash: помимо инсульта и деменции, у Соломина развилась двусторонняя пневмония

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина обнаружили двустороннюю пневмонию. Ранее у него случился инсульт и развилась деменция.

О пневмонии у Соломина написал Telegram-канал Mash.

На фоне пневмонии в крови у него взлетел показатель С-реактивного белка. За сутки он вырос с 2,9 до 233 мг/л.

Известно, что худрук лежит в реанимации: он в сознании, но не может говорить, у Соломина нарушена речь, он дезориентирован в пространстве.

Соломин был госпитализирован после того, как потерял сознание на улице, когда собирался ехать на работу. Позже появилась информация, что он потерял память и не помнит, как попал в больницу.

Сообщалось, что у Соломина плохо работают рука и нога. Директор театра Тамара Михайлова заявляла, что о выписке речи не идет. Она была в медучреждении, чтобы решать рабочие вопросы с госпитализированным худруком.