Mash: певец Гарик Сукачев отказался выступать в регионах после срыва тура

Певец Гарик Сукачев отказался выступать в регионах после срыва тура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В середине апреля стало известно, что концертный тур Гарика Сукачева по России сорвался. Организаторы выступлений в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях не смогли купить коллективу билеты и не оплатили проживание в отелях. В итоге все концерты решили отменить.

Как сообщают журналисты, Сукачев не намерен в ближайшее время выступать в регионах, где отменились концерты. Сейчас певец сконцентрирован на своём спектакле «САШАШИШИН» по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина» в театре «Современник».

При этом возможность заказать Сукачева на корпоратив все еще есть — ценник на частные выступления музыканта снизился с девяти до семи миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Гарик Сукачев пожаловался на неблагозвучную фамилию.