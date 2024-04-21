«Бить людей приходилось»: Гарик Сукачев пожаловался на неблагозвучную фамилию

Музыкант Гарик Сукачев признался, что в подростковом возрасте испытывал много проблем из-за неблагозвучной фамилии. Он рассказал, что часто дрался, хотя очень не любит быть злым и беспощадным.

«Кличек таких у меня не было, просто бить людей приходилось много очень. Шуточки всякие и так далее. Я не люблю бить людей, но я их так много бил. Я этого очень не люблю. Я не люблю быть злым, беспощадным», — сказал Сукачев YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

При этом своим детям от Ольги Королевой артист решил не давать свою громкую фамилию, чтобы уберечь их от проблем, с которыми сам столкнулся в подростковом возрасте. Однако его 38-летний сын сам принял решение и взял знаменитую фамилию отца.

Ранее Гарик Сукачев признался, что влюбился в жену Ольгу, с которой прожил более 30 лет, не сразу. Сначала будущая супруга показалась ему гадким утенком.