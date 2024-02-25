Mash: певец Артем Умрихин из Artik & Asti не планирует возвращаться в Россию

Певец Артем Умрихин из Artik & Asti не планирует возвращаться в Россию, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, певец отказался возвращаться в Россию. Кроме того, Умрихин не соглашается выступать на корпоративах россиян за границей — в Европе, Грузии, Армении, ОАЭ, Таиланде, Австралии и США.

Как сообщил источник, Artik зарабатывает благодаря оставшейся в России певице Севиль Валиевой. Якобы, она перечисляет часть прибыли с концертов исполнителю. По данным telergam-канала, стоимость выступлений составляет от 4 до 6 миллионов рублей.

«Значительный процент от этого идёт Умрихину через его зарегистрированные в России компании „Селф мэйд паблишинг“ и „Селф мэйд мьюзик“. При этом продюсер не декларирует доходы — перед ФНС России отчитывается только за траты», — сказано в сообщении Mash.

Отметим, что согласно открытым источникам, ООО «Селф мэйд мьюзик» в 2022 году сообщило о доходах в 6,1 млн рублей.

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