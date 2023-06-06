Mash: перенесший сердечный приступ Юрий Антонов отказался от своего нахождения в больнице

В последнее время все внимание публики приковано к Юрию Антонову, и причиной этого является беспокойство поклонников за его здоровье. В конце 2022 года стало известно, что артист перенес операцию на ноге, вот почему по Сети распространились кадры, на которых он едва передвигается. Не так давно Антонов поспешил всех успокоить и заявил: теперь его самочувствию ничего не угрожает. Однако в распоряжение Telegram-канала Mash попала информация, доказывающая обратное.

По данным источника, в мае музыканта госпитализировали с сердечным приступом: у него кружилась голова и темнело в глазах. Врачи диагностировали у певца гипертензивную болезнь с поражением сердца. К счастью, состояние Антонова удалось стабилизировать, однако от дальнейшего нахождения в больнице он отказался. Причиной подобного стал ремонт в доме артиста. Исполнитель хита «Поверь в мечту» заявил, что ему необходимо контролировать процесс.

На данный момент ни Антонов, ни его официальные представители никак не комментировали сообщение прессы.

Ранее сестра Юрия рассказала про паралич певца. Подробности смотрите в этой статье.