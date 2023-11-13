Mash: Отара Кушанашвили проверят на инсценировку инфаркта ради самопиара

Генеральная прокуратура РФ заподозрила журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили в самопиаре. Инцидент с инфарктом миокарда в одном из ресторанов Москвы проверят на инсценировку.

По данным Telegram-канала Mash, подозрения появились после видеообращения Кушанашвили, в котором он внезапно пообещал «похоронить» всех, кто распускает слухи о его болезни.

Кроме того, на вызов в ресторан прибыли сразу два реанимационных автомобиля. Медики, которые оказывали помощь Кушанашвили, заявили, что он вел себя неуважительно по отношению к их работе. Более того, им даже показалось, что журналист, который ранее жаловался на сильную боль в груди и трудности с дыханием, пытается спровоцировать конфликтную ситуацию.

После того как Кушанашвили покинул больницу, руководитель движения «Армия Защитников Отечества» Иван Отраковский обвинил журналиста в хайпе и злоупотреблении своим статусом и подал обращение в Генпрокуратуру.

По некоторым даным, правоохранителей также заинтересовали резкие высказывания журналиста о ситуации на Украине в его авторском шоу на YouTube.

Ранее мы писали, что Отар Кушанашвили прокомментировал информацию о своем здоровье. Накануне вечером он был экстренно госпитализирован из ресторана в центре Москвы с подозрением на инфаркт миокарда. Кушанашвили записал видеообращение, сидя на заднем сиденье автомобиля. Журналист выглядел бодро и отрицал любые проблемы со здоровьем.