Mash: Николай Ефремов пытается сидеть и занимается гимнастикой для профилактики пролежней

31-летний актер Николай Ефремов пытается сидеть на кровати без посторонней помощи после многочисленных операций. Также реаниматологи проводят с ним гимнастику – это нужно для профилактики пролежней.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Ефремов находится в сознании, он общается с персоналом больницы. После долгого пребывания в реанимации актера перевели в обычную палату.

Напомним, в конце июня сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна третьего этажа. Он получил различные переломы. Ефремов был в коме на ИВЛ.

Еще 18 июля сообщалось, что у него нарушена работа почек и надпочечников: из организма выходит 8 литров жидкости, что в несколько раз выше нормы. Ефремов ел через трубку и дышал с помощью маски. Актер лежал без движения – ему предоставили антипролежневый матрас. Была информация, что по совету психиатра Ефремова собираются переводить в другую больницу. До этого сообщалось, что он негативно относится к врачам и отказывается принимать лекарства.