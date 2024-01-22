«Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях»: музыкальный критик рассказал, кто может заменить Анну Асти

Заменой Анне Асти на российской эстраде в теории могли бы стать певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyko. Таким мнением поделился продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, почему именно эти артистки могут стать заменой Анне Асти. По его словам, например, Мария Краймбрери очень сильно напоминает саму певицу.

«Мари Краймбрери — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара», — заявил Бабичев.

Кроме того, заменить Анну Асти на сцене сможет Mary Gu. Музыкальный критики считает, что у певицы невероятные перспективы, особенно после выхода в свет альбома «Дисней».

Не менее важной на российской сцене звездой Бабичев считает исполнительницу Mia Boyko, хоть она, по его мнению, еще находится на старте карьеры.

Ранее сообщалось, что Анна Асти находится под прицелом ФНС. На звезду обратили внимание после участия в «голой» вечеринке.