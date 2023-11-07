Директор Малого театра заявила, что инсульт у Соломина произошел из-за магнитных бурь
Директор Малого театра: инсульт у Юрия Соломина произошел из-за магнитных бурь.
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Инсульт у художественного руководителя Малого театра и народного артиста СССР Юрия Соломина произошел из-за магнитных бурь. Об этом заявила директор театра Тамара Михайлова.
По ее словам, в пятницу 3 ноября артист был на репетиции в театре, а накануне давал интервью. Он чувствовал себя нормально, а 6 ноября Соломин отправился на работу.
«Как раз по дороге в Малый у него случился инсульт. Погода, магнитные бури сделали свое дело», - сообщила Михайлова сайту Kp.ru.
Он был доставлен в больницу в течение первых двух часов. Михайлова выразила надежду, что артист в скором времени поправится.
Сейчас худрук театра находится в палате интенсивной терапии, он в сознании и разговаривает. Михайлова уточнила, что у Соломина микроинсульт. 8 ноября она собирается навестить его в больнице и обсудить текущие рабочие вопросы.
Ранее сообщалось, что инсульт у артиста подтвердился на обследовании. Ситуацию осложняют сахарный диабет и гипертония.