Mash: Игоря Николаева тайно выписали и вывезли с закрытой стоянки на черном BMW

Певца Игоря Николаева тайно выписали. Артиста забрали с закрытой стоянки – туда специально прислали черный автомобиль марки BMW.

Об этом узнал Telegram-канал Mash.

Певец лежал в НМИЦК имени Чазова. Там ему была проведена операция на сердце. 29 сентября стало известно, что его увезли из больницы.

Напомним, Николаев перенес аортокоронарное шунтирование. После операции на сердце никаких осложнений не последовало, анализы певца в порядке. Врачи рекомендовали ему отказаться от алкоголя и больше отдыхать.

Сообщение о том, что Николаева выписывают, появилось утром 29 сентября. Говорилось, что постоянное нахождение в стационаре певцу не требуется. Он будет долечиваться дома. Самое опасное сейчас для Николаева – заразиться коронавирусом. После операции он очень слаб.