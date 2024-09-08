Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Композитор, аранжировщик и певец Сергей Челобанов, прославившийся в начале 90-х благодаря непродолжительному роману с Аллой Пугачевой, задолжал налоговой службе 430 тысяч рублей.

Как рассказал Telegram-каналу Mash помощник артиста Анатолий Борисов, про задолженность экс-возлюбленный Примадонны не в курсе.

Также стало известно, что Челобанов решил вернуться в российский шоу-бизнес и планирует заявить о себе уже в феврале 2025 года.

Музыкант выступал в группе H-Band и является автором хита «Поцелуй меня девочка». В 2004 году он снял клип на песню «Ты вспомни», которую посвятил Пугачевой.

Как отметил в беседе с Mash помощник артиста, тот окончательно вычеркнул Пугачеву из своей жизни, когда она уехала из России и стала разделять точку зрения молодого мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Ранее певец Юлиан заявил, что Челобанов тянул Пугачеву вниз. При этом он предположил, что самой исполнительнице хита «Арлекино» это даже нравилось.

*Признан иностранным агентом на территории России