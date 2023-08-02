Mash: Гарик Сукачев продолжит выступать, несмотря на экстренную госпитализацию

Певец Гарик Сукачев, который попал в больницу на минувших выходных, продолжит выступать, несмотря на проблемы со здоровьем. Такое предположение выдвинул Telegram-канал Mash, ссылаясь на заявление источника, знакомого с ситуацией.

Ближайший концерт у исполнителя запланирован на 20 августа. По предварительным данным, его никто не отменял. Певец должен будет выступить перед поклонниками в Воронеже. Затем рок-музыканта ожидает запланированная поездка в Москву. Местных фанатов творчества Сукачева тоже не спешат расстраивать.

Кроме того, известно, что менеджеры российской звезды, находящейся в больнице, продолжают принимать заказы на корпоративы. Стоимость музыкальной программы составляет восемь миллионов рублей. А из-за плотного графика желающих купить выступление поторапливают — ведь певец, судя по рабочему настроению, не собирается болеть и намерен дальше радовать россиян своими песнями.

В минувшую субботу медики экстренно госпитализировали Гарика Сукачева. Рок-музыкант должен был выступить на мероприятии в Карелии, однако планы разрушили проблемы со здоровьем. По словам самого певца, алкоголь к случившемуся не имеет никакого отношения. Все дело — в переутомлении, которое возникло на фоне гастролей по городам России. Из-за ситуации с рокером концерт в Рускеале пришлось перенести на другую дату. Купившим билеты людям пообещали вернут деньги, а также провести уже другое мероприятие, но уже в необычном формате.

Ранее российской актер Юрий Назаров попал в больницу из-за инцидента в московском метро. Народный артист повредил ногу: в медучреждении у него диагностировали ушиб бедра, переломов обнаружено не было.