86-летний актер Юрий Назаров упал в метро и был экстренно госпитализирован

В московском метро упал народный артист России Юрий Назаров. 86-летнего актера экстренно доставили в больницу.

Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Артиста госпитализировали с травмой ноги. Врачи провели обследование: оказалось, что у Назарова ушиб бедра. Перелома не обнаружено.

Актеру оказали необходимую помощь. Других деталей не приводится.

30 июля сообщалось о госпитализации актрисы Ирины Мирошниченко. Ее поместили в реанимацию. 81-летняя звезда фильма «Я шагаю по Москве» почувствовала себя плохо утром. После ухудшения состояния было принято решение поехать в больницу. Она подключена к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, врачи фиксируют отрицательную динамику в состоянии актрисы. Известно, что в мозгу Мирошниченко нашли опухоль.