Mash: ФНС заблокировала счета концертного агентства певицы Алсу

В последнее время все внимание публики приковано к Елене Блиновской. Не так давно знаменитость задержали в Смоленской области при попытке бегства из РФ. По данным следствия, она задолжала государству почти 918 миллионов. Все это привело к тому, что началась тщательная проверка звезд, зарабатывающих в социальной сети. Чтобы избежать проблем Блиновской, Егор Крид в срочном порядке погасил задолженность перед ФНС. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь неприятности возникли у певицы Алсу.

По информации источника, концертное агентство артистки уже второй год подряд предоставляет отчет о нулевом балансе. Вот почему ФНС заблокировала ее счета, а саму Алсу попросила разъяснить ситуацию.

На данный момент ни знаменитость, ни ее представители никак не комментировали произошедшее.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя Елена Блиновская остановила продажу марафонов, чтобы не попасть в СИЗО. Подробности смотрите в этой статье.