Mash: экс-избранник Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жив

Экс-избранник балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Кузнецов повесился в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Сообщалось, что его тело нашел другой арестант. Адвокат Александр Бенхин опроверг новость о смерти Сергея. Он уточнил, что экс-избранник Волочковой «жив-здоров» и готовится к очной ставке.

«Мы разговаривали с его женой три минуты назад. Она только что говорила с его следователем», — сообщил Александр журналистам.

Напомним, что Сергея арестовали за нанесение тяжких телесных повреждений своей жене. После произошедшего Анастасия Кондрачук находилась в коме. Конфликт между супругами произошел из-за ревности Кузнецова. Подробности смотрите в этой статье.