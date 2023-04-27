«Королева марафонов» Елена Блиновская перед задержанием опубликовала пророческое фото
После скандального дела блогера-миллионника Лерчек под прицелом следователей оказались и остальные инфоцыгане страны. Так, утром 27 января стало известно, что при попытке побега из России была задержана самая известная «королева марафонов» Елена Блиновская, сколотившая целое состояние на картах желаний. Сотрудники ФСБ перехватили интернет-знаменитость на арендованном «Майбахе» почти на границе с Белоруссией. Оттуда она планировала улететь в Казахстан.
Как подметили пользователи Сети, Блиновская будто предчувствовала свою судьбу, так как по-другому объяснить ее пророческий снимок накануне скандальных событий невозможно. В личном блоге Елена опубликовала фото с заломанными назад руками. Точно так ее и арестовывали сегодня утром.
Напомним, что блогера поймали на той же схеме, что и Лерчек. Она уже пару лет уклонялась от выплаты налогов и всего задолжала государству более 918 миллионов рублей. При этом Блиновская всячески скрывала свои реальные доходы, а часть средств пыталась легализовать.
На данный момент в ее роскошном особняке и офисе проводятся обыски, а сама Елена находится на допросе.
Ранее стало известно, сколько в год зарабатывала Елена Блиновская на своих марафонах желаний.