«Королева марафонов» Елена Блиновская перед задержанием опубликовала пророческое фото

После скандального дела блогера-миллионника Лерчек под прицелом следователей оказались и остальные инфоцыгане страны. Так, утром 27 января стало известно, что при попытке побега из России была задержана самая известная «королева марафонов» Елена Блиновская, сколотившая целое состояние на картах желаний. Сотрудники ФСБ перехватили интернет-знаменитость на арендованном «Майбахе» почти на границе с Белоруссией. Оттуда она планировала улететь в Казахстан.

Как подметили пользователи Сети, Блиновская будто предчувствовала свою судьбу, так как по-другому объяснить ее пророческий снимок накануне скандальных событий невозможно. В личном блоге Елена опубликовала фото с заломанными назад руками. Точно так ее и арестовывали сегодня утром.