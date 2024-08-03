«Хочу нажиться на болезни»: Кушанашвили заявил о недостатке денег после операций

Отар Кушанашвили заявил, что хочет заработать денег на лечение с помощью роликов. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Каково».

Журналист Отар Кушанашвили, который на днях вернулся на авторский YouTube-канал, заявил о том, что потратил много денег на лечение от рака. По словам Кушанашвили, он намерен заработать благодаря выпускам новых роликов своего шоу.

«Я хочу нажиться на своей болезни, потому что не бывает ничего бесплатного, а у меня колоссальные траты. Так что я вернулся после загробной жизни, категорически отказываясь поселиться там навсегда», — заявил он.

Журналист добавил, что во время лечения он сбросил 15 кг веса. При этом Кушанашвили признался, что прячет под костюмом во время съемок специальные аппараты, которые ему назначили врачи.

В первом выпуске после выписки Кушанашвили поблагодарил за помощь Валерия Меладзе, Николая Баскова, Аллу Пугачеву и других артистов. При этом он напомнил, что Григорий Лепс никакой поддержки ему не оказал.

Ранее мы писали о том, что Григорьев-Апполонов рассказал о здоровье на фоне рака у Кушанашвили.