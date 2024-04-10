Mash: блогершу Гоар Аветисян попросили проверить на экстремизм

Блогершу Гоар Аветисян попросили проверить на экстремизм, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне блогерша Гоар Аветисян выложила в соцсетях видео, на котором рассказала подписчикам о судебном процессе над экс-министром Казахстана, которого обвиняют в жестоком убийстве своей жены.

«Сейчас он всячески пытается избежать ответственности. Весь мир, который листает соцсети, в шоке. Мы все призываем к тому, чтобы виновные были наказаны. Потому что этому поступку нет оправдания», — заявила Аветисян.

Обращение блогерши привлекло внимание правозащитника из Казахстана Антона Бударова. Он заметил, что Аветисян прикрепила под видео ссылку на аккаунт двоюродного брата погибшей — Айтбека Нукенова.

По мнению правозащитника, Нукенов пропагандирует в своих соцсетях экстремистские взгляды, а ссылка Гоар на мужчину говорит о том, что она его поддерживает.

В итоге Бударов подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить Гоар Аветисян на экстремизм.

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