Mash: блогера Анастасию Ивлееву обманули представители мебельной компании на 1,1 млн

Блогера Анастасию Ивлееву обманули представители мебельной компании Санкт-Петербурга на 1,1 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, сумма ущерба оценивается в 1 079 586 рублей. Знаменитость заявила, что заказала у компании гардеробную. Когда проект был согласован и внесен аванс, то организация перестала выходить с ней на связь. Обратившись за помощью к правоохранительным органам, Ивлеева узнала, что она не одна пострадала от мошенников.

К слову, сама Анастасия никак не комментировала произошедшую ситуацию.

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