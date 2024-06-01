Mash: блогер Саша Митрошина задолжала налоговой больше 90 миллионов рублей

Блогерша Александра Митрошина задолжала ФНС 96 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка прославилась в Сети благодаря своим курсам, которые должны делать жизнь ее подписчиков успешной и счастливой. Саша Митрошина также является автором множества марафонов. Она уверяет людей, что после покупки ее инфопродуктов они смогут зарабатывать большие деньги.

В 2022 году Митрошина уехала из России и сейчас она живет в ОАЭ. Девушка владеет 9% долей в ООО «Инновационные технологии для блогеров».

В прошлом году против блогерши возбудили уголовное дело за невыплату налогов на сумму 120 миллионов рублей. Александра тогда погасила всю сумму и смогла избежать наказания, однако теперь ее счета могут заблокировать из-за очередного долга перед налоговой.

Ранее мы писали, что дочери Александра Михайлова сделали предложение руки и сердца прямо на сцене. Мирослава согласилась стать женой Анатолия Черникова, с которым встречалась более пяти лет, после чего их союз благословил сам Михайлов.