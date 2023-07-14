Mash: актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, знаменитость почувствовала себя плохо, находясь дома. У 76-летней Васильевой кружилась голова после подъема с кровати и была неустойчивость при ходьбе. Артистка приняла специальную таблетку, чтобы облегчить состояние, однако лекарство не помогло. После этого Васильева попросила невестку вызвать скорую помощь.

Знаменитость экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Медицинские сотрудники сделали ей КТ головного мозга. По результатам обследований, врачи не нашли осложнений.

На данный момент официальные представители Васильевой никак не комментировали сообщения СМИ о ее госпитализации.

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