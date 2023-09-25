Mash: актер Артем Ткаченко потерял 6 млн рублей, доверившись совету Деревянко

Актер Артем Ткаченко потерял 6 млн рублей и 10 биткоинов, доверившись инвестору по совету Павла Деревянко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в 2021 году потерпевший по совету Павла познакомился с инвестором. Он предложил ему обогатиться за счет продажи биткоинов. Артист согласился на условия и передал активы новому знакомому. Сперва Артем действительно получал доход, затем ежемесячная прибыль становилась все меньше и меньше.

Находясь в Ялте, Ткаченко попытался зайти в общий аккаунт, но не смог. Инвестор объяснил ситуацию тем, что доступ заблокировали из-за попытки входа из Крыма. После этого он заявил, что из-за «необдуманного поступка» Артема компания потеряла 20 млн рублей. Возмещать убыток пришлось Деревянко, который привел в бизнес приятеля.

В 2022 году инвестор предложил Ткаченко продать дело. Однако, согласившись, актер так и не получил денежных средств. Поняв, что его два года обманывали, Артем пошел в полицию. Сумму ущерба оценили в 6 млн рублей.

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