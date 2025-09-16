Марьяна Ро рассказала, что Ивангай склонял ее к близости в 14 лет

Марьяна Ро рассказала, что Ивангай склонял ее к интимной близости в 14 лет. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Марьяна Ро рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным Ивангаем. Девушка призналась, что пережила насилие — когда ей было 14 лет и она жила вместе с блогером в Японии, он склонял ее к интимной близости.

«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18. Он зачем-то лживо пишет о том, что в Японии возраст согласия — 13 лет. В реальности на Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — рассказала она.

По словам Марьяны, этот эпизод из ее жизни оставил сильную травму. Девушка долгое время работала с психологом.

«Это вызывало у меня истерики. Для меня, как женщины, это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — заявила она.

Кроме того, блогерша уличила бывшего в употреблении запрещенных веществ и принуждению к употреблению ее самой.

«Постоянное принуждение вызвало психологическую зависимость и ухудшение психического состояния», — добавила она.

