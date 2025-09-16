«Жуткое отребье»: актриса Тамара Семина раскритиковала жертв харассмента

Актриса Тамара Семина назвала жертв харассмента жутким отребьем. Об этом сообщает «Абзац».

На днях певица Татьяна Буланова посоветовала не рассказывать актрисам и другим звездным коллегам о случаях харассмента на работе. Она уверена, что девушки знали, на что идут, и могли отказаться от интимных связей.

С ней согласилась актриса Тамара Семина, которая сравнила пострадавших от харассмента с дамами легкого поведения.

«Это элементарная распущенность. Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!» — заявила она.

