Mary Gu рассказала о желании родить ребенка сразу после свадьбы

Российская певица Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) рассказала о желании завести ребенка сразу после свадьбы. Об этом она заявила в выпуске шоу «Дерзкая готовка», опубликованном на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Как призналась исполнительница, муж – лидер группы Wildways Анатолий Борисов – просит еще немного времени провести вдвоем.

«Да, я здесь с ним полностью согласна. Хотя мне уже кажется, что именно дети могут дать какой-то новый смысл жизни», — высказалась знаменитость.

О романе Mary Gu с участником Wildways стало известно летом минувшего года. Музыканты начали встречаться после совместной работы над песней «Я тебя тоже». В июле текущего года Борисов сделал певице предложение. Влюбленные официально узаконили свои отношения 18 сентября 2024 года.

Известно, что это не первый брак для Гусаровой: в 2022 году артистка рассталась с музыкантом Дмитрием Богоявленским, с которым прожила в браке четыре года.

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