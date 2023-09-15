Марлевая салфетка, отсутствие маркировки и гной: Вдовин рассказал о последствиях операции у Хайдарова

Вдовин рассказал о результатах экспертизы ягодиц, сделанных у Хайдарова, об этом сообщает kp.ru.

Хирург Александр Вдовин сделал операцию у своего коллеги в 2017 году. Практически сразу после этого мужчина пожаловался на проблемы, а спустя несколько лет пятая точка Вдовина начала гноиться. Он потребовал компенсации от Хайдарова, но тот ответил отказом — мужчина ни разу не появлялся за все эти годы в его клинике, поэтому причины осложнений были не ясны.

Тогда Вдовин решил провести свою экспертизу и отдал на изучение импланты, вживленные Хайдаровым. Выяснилось, что они не только не соответствуют ГОСТу, но и не имеют никаких маркировок. А значит, качество и подлинность имплантов определить невозможно.

«В результате исследования установлено, что причиной разрыва имплантов является нарушение одного из технологических этапов установки имплантов, а именно — механическое повреждение», — сказано в заключении.

Эксперты обнаружили инфицирование левого ягодичного импланта, инородное тело в кармане того же импланта. А в правой ягодице нашли марлевую салфетку, забытую во время операции.

«Также у него развилось нагноение и флегмона левой ягодичной области, что повлекло тяжкий вред здоровью», — говорится в заключении.

Ранее мы писали о том, что адвокат Тимура Хайдарова подал заявление на авторов Telegram-канала, которые занимаются травлей хирурга и его семьи.