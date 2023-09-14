Адвокат Тимура Хайдарова подал заявление на авторов Telegram-канала, которые занимаются травлей

Адвокат Тимура Хайдарова пожаловался на Telegram-канал, который травит хирурга, об этом сообщает kp.ru.

Один из анонимных Telegram-каналов занимается травлей Тимура Хайдарова и его семьи, об этом рассказал юрист хирурга, Александр Бенхин. По словам адвоката, он предупреждал об уголовной ответственности администраторов площадки, однако они никак не отреагировали на его сообщение.

Бенхин рассказывает, что по факту сообщений, распространяемых авторами, могут быть возбуждены уголовные дела по статьям УК 128 и 137 — «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

В итоге юрист решил обратиться с жалобой в Роскомнадзор. Там обращение перенаправили в МВД, откуда позже Бенхину пришел ответ.

«По результатам проверки Роскомнадзор рассмотрел в деятельности данного канала возможный состав уголовного преступления и передал данное обращение в МВД, которое его зарегистрировало. Теперь разбираться будут сотрудники МВД. Возбудят они дело или нет, узнаем в скором будущем. В любом случае, наша цель — прекратить жесткий хейт и травлю», — объяснил адвокат.

Напомним, Тимур Хайдаров попал в скандал после публичных обвинений со стороны Славы и Любови Успенской в некачественных пластических операциях. Знаменитости жаловались на огромные шрамы и проблемы с восстановлением тканей.

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