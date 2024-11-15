49-летний Марк Горобец сделал предложение несовершеннолетней звезде фильма «Тур с Иванушками»

49-летний актер Марк Горобец сделал предложение руки и сердца 18-летней коллеге Александрине Олексюк. Девушка опубликовала фотографии с помолвочным кольцом. Причем невестой она стала за несколько дней до совершеннолетия.

В личном блоге молодая актриса показала снимки, сделанные на лодке. Пара отдыхала на озере Рица в августе этого года. В какой-то момент Марк встал на одно колено и попросил возлюбленную стать его женой. Она ответила согласием. Несмотря на то, что с предложения прошло уже несколько месяцев, рассказать об этом Александрина решила только сейчас. Возможно, это связано с тем, что на тот момент ей было 17 лет.

Совершеннолетие актриса отметила 14 ноября. И именно перед ним обнародовала фотографии с помолвки.

Отметим, что Олексюк известна по проектам «Тур с Иванушками», «Внутри убийцы», «Братья» и другим.

Марк Горобец уже был женат. Он состоял в браке со Светланой Устиновой, но брак их продлился недолго. После развода он сошелся с Марией Шерстобитовой.

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