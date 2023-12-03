Марк Варшавер подтвердил увольнение Людмилы Поргиной из «Ленкома», об этом сообщает Абзац.

Долгое время вдова Николая Караченцева трудилась в театре «Ленком», однако после смены худрука с Марка Захарова на Марка Варшавера, артистку перестали ставить на ведущие роли. Поргина также жаловалась на низкую зарплату.

В результате актриса заявила, что вскоре напишет заявление об увольнении из театра. Как рассказал новый директор «Ленкома», это произошло неделю назад. Теперь Поргина не работает в театре.

«Этого человека в театре больше нет, она здесь больше не работает. Она в последнее время выходила в массовке, но недавно подала заявление по собственному желанию и ушла. Это случилось неделю или десять дней назад», – рассказал Варшавер.

Напомним, Людмила Поргина проработала в «Ленкоме» сначала с 1973 по 2010 год, а затем, после шестнадцатилетнего перерыва, с 2022 по 2023 год.

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