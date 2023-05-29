Марк Варшавер отказывается мириться с Александрой Захаровой и не считает ее великой актрисой

Вот уже не первый месяц в «Ленкоме» продолжается скандал, связанный с дочерью бывшего худрука театра Марка Захарова. После его смерти Александра Марковна разругалась с директором Марком Варшавером и заявила, что он из личных побуждений не дает ей главные роли. Сейчас они по-прежнему находятся в плохих отношениях, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

По мнению Варшавера, Захарова раньше играла ключевых героинь в постановках только благодаря отцу. Однако без знаменитой фамилии она не представляет из себя ничего выдающегося. «Культ Чуриковой был, потому что она — великая артистка. А Александра Марковна — дочка», - поделился своим мнением Марк Борисович в программе «Однажды…».

На данный момент директор «Ленкома» отказывается мириться в Захаровой, да и не видит возможности как-то изменить их нынешние отношения. Сейчас Александра Марковна погрязает в судах и хочет получить авторское вознаграждение, которое уже при жизни было выдано ее отцу.

«Ближе меня не было у Захарова, я следил за каждой копейкой, чтобы она не прошла мимо него. А она сегодня хочет забрать то, что Марк Анатольевич уже получил», - рассказал Варшавер.

Также артист заявил, что Александра Марковна обижена на него и театр еще и потому, что должность худрука не перешла к ней по наследству после смерти отца. Однако такое не могло произойти, так как эту работу нужно заслужить трудом. Да и если бы актрисе и удалось занять пост, Варшавер уверен, что никто бы в труппе ее не слушал, потому что ее там недостаточно уважают.

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