«Марк объявится публике»: сын Нагиева впервые высказался о младшем брате

Сын актера Дмитрия Нагиева впервые публично высказался о младшем брате – внебрачном наследнике звезды. 35-летний Кирилл Нагиев пообщался с журналистами и поделился мнением о Марке. Об этом сообщает и публикует видео Super.ru.

Дмитрий не так давно сам рассказал о 16-летнем Марке. Он выразил сомнение по поводу того, что наследник станет артистом. Старший сын звезды согласен с отцом.

«Мы его отговариваем, говорим: "Будь финансистом, пожалуйста". Но там уже не то что зумеры, там уже альфа-зумеры. Своя волна. Я уже не понимаю, о чем он говорит в принципе. На каком-то своем языке молодежь говорит», — поделился Кирилл.

Сын актера отметил, что все равно наступит момент, когда Марк «выйдет из сумрака».

«Знаете, я думаю, наступит момент, и Марк объявится публике. Потому что уже пора — ягода должна зреть», — добавил артист.

Ранее сын Нагиева заявил, что «заработал расстройство психики» в актерской школе отца. Звезда открыл школу в Дубае не так давно. В ней мужчина преподает студентам и пытается раскрыть их, в том числе, как личностей. В проекте принимает участие и сын звезды российского кинематографа.