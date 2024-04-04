Марк Эйдельштейн заявил, что забыл о кастинге в фильм «Сто лет тому вперед»

Российский актер Марк Эйдельштейн вспомнил, как проходил кастинг на роль Коли Герасимова в фильме «Сто лет тому вперед» по одноименному роману Кира Булычева. Об этом пишет aif.ru.

Изначально создатели картины не планировали приглашать Эйдельштейна на кастинг, однако их переубедил оператор Михаил Милашин, работавший с молодым артистом на съемках киноленты «Праведник». При этом вскоре кастинг-директорам поступила ошибочная информация о том, что Марк отказался от предложения поучаствовать в проекте.

«Это интересная история. Мне приходит сообщение от Миши Милашина, в котором написано: "Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы "Сто лет тому вперед"? Это хорошая картина". И я тогда подумал: "Если я отказался, значит, на то были причины, наверное". И даже не вспомнил, что это за фильм, предлагали ли мне вообще… Миша продолжал: "Ты не мог отказаться. Ты же не сумасшедший"», - высказался Эйдельштейн.

Однако в итоге артист решил не разбираться в «мифической истории» и отправился на пробы. После кастинга все продюсеры единогласно одобрили его кандидатуру.

Премьера фильма «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко запланирована на 18 апреля.

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