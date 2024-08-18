«Есть закон тишины»: Егор Крид получил штраф из-за большого стадионного концерта

Егор Крид пожаловался на штраф, который он получил после большого концерта в Москве.

Недавно артист собрал более 40 тысяч поклонников на стадионе, где он выступил с авторскими хитами. Рэпер потратил более 100 миллионов рублей на свой сольный концерт. Вместе с ним на сцену также выходили Филипп Киркоров, Джиган, Тимати и другие звезды, с которыми Егор когда-то записал совместные песни. К слушателям присоединилась и семья артиста.

Однако, как оказалось, не обошлось без инцидентов. Крид поделился во время одной из трансляций на своем Twitch-канале, что после большого выступления получил штраф из-за нарушения закона о тишине. На артиста пожаловался неизвестный мужчина, который не мог заснуть под громкие стадионные звуки, доносившиеся с концерта Егора.

«Знаете, что я штраф, кстати, платил после концерта в Москве? Потому что он закончился позже, чем должен был. Видите ли, есть закон тишины. И какой-то мужчина, который живет неподалеку подал заявление, что ему видели те мой концерт мешал спать в 23:30. И меня оштрафовали», — возмутился Крид.

Ранее мы писали о том, что продюсер оценил планы Егора Крида стать самым популярным артистом в РФ.