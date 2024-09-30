Марию Кожевникову заподозрили в пятой беременности спустя год после родов

39-летнюю актрису Марию Кожевникову заподозрили в пятой беременности. При этом год назад она родила четвертого ребенка.

Слухи об интересном положении актрисы появились после ее недавнего выхода в свет. Знаменитость выбрала длинное платье красного цвета. Под ним был виден округлившийся живот.

Актриса распустила волосы, они едва скрывали лицо Марии, заметно изменившееся в последнее время. Появление певицы запечатлел Telegram-канал «Светские хроники».

В Сети стали писать: «Она всегда беременная ходит», «За волосами прячет щеки», «Она уже давно округлившаяся ходит».

Ранее сообщалось, что актриса вышла в свет с 7-летним сыном. Она появилась на фестивале в Сочи. Актриса взяла в поездку двух младших сыновей – старшие остались в Москве с бабушкой.