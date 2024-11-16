Мария Зайцева возмутилась претензиями фигуристки Трусовой по поводу выступления. Об этом сообщает StarHit.

Ледовое шоу в честь дня рождения Евгении Медведевой закончилось скандалом между экс-солисткой группы «2Маши» Марией Зайцевой и фигуристкой Александрой Трусовой. Во время шоу певица начала исполнять песню Рианны Diamonds, но полторы минуты на льду никого не было.

Александра Трусова свое опоздание объяснила тем, что очень сильно волновалась и не знала, что делать, так как во время репетиции песня была исполнена только один раз, а на просьбы спеть трек еще раз или предоставить плюс, Зайцева, якобы, ответила отказом.

Как рассказала сама певица, она дважды спела свою песню на репетиции из-за сжатого тайминга, который установили организаторы.

«Я приехала на саундчек в назначенное время. Был строгий тайминг репетиции и каждую песню была возможность петь только один раз. Я исполнила четыре композиции, и конкретно песню Diamonds два раза, о чем свидетельствует видео очевидцев, которые присутствовали на репетиции», — заявила она.

При этом Зайцева призналась, что у нее нет версии этой песни с плюсом, так как она поет ее вживую. А вот Трусова, по словам знаменитости, к ней вовсе не подходила.

«Важно отметить, что я не знакома с Александрой, поэтому не совсем понимаю о каком конфликте и „нечеловеческом“ отношении идет речь, когда я в жизни не беседовала с этим человеком», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Александра Трусова рассказала о недостатках замужней жизни.