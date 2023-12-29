Мария Шукшина вышла из себя из-за сравнения Киркорова с Достоевским: «Руки прочь!»

Недавно адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский высказался относительно петиции, направленной против артиста после его участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Он сравнил своего подзащитного с писателем Федором Достоевским. На это высказывание эмоционально отреагировала актриса Мария Шукшина.

В петиции общественники предложили лишить Киркорова звания заслуженного артиста РФ. Добровинский в ответ на это вспомнил Достоевского, назвав его «редким мерзавцем», но «великим писателем».

Мария Шукшина посчитала, что такое сравнение крайне неуместно. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Добровинский приравнял песни Киркорова к вкладу в мировую культуру великого русского писателя Достоевского», — написала она.

При этом Шукшина напомнила, что Достоевский хорошо отзывался о русском народе, заявляя, что он святой в сравнении с жителями Европы. Кроме того, народ очень любят писателя, говорит она.

«И наоборот, очень не любит вот таких чубайсов-киркоровых-добровинских, „…ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного!“, по словам самого же Федора Михайловича», — заключила Шукшина.

Напомним, ранее мы писали, что Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста России.