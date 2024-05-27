«Заставляет не любить свою страну»: Мария Шукшина жестко разнесла современный отечественный кинематограф

27 мая заслуженная артистка России Мария Шукшина отмечает день рождения — ей исполняется 57 лет. В последнее время старшая дочь актера и писателя Василия Шукшина снимается в кино не часто. В новом интервью aif.ru актриса порассуждала о патриотичности советских фильмов и рассказала о своем отношении к современному отечественному кинематографу.

По мнению Марии Шукшиной, кино является своеобразным «инструментом», «оружием», которое способно повлиять на сознание людей. Актриса считает, что в современных картинах, в отличие от советских, нет того «духа», они не заставляют зрителей задуматься о чем-то важном.

«Кино может растоптать, а может и поднять дух. Такие фильмы — духоподъемные — у нас сейчас снимаются? Нет. <…> И веселуха, развлекуха. И очень мало картин, которые бы заставляли задуматься о том, что происходит. В Советском Союзе создавали такое кино, что люди, выходя из зала, задумывались. Оно оставляло послевкусие», — заявила Мария Шукшина.

Артистка утверждает, что современное кино не только не воспитывает людей, но и не учит их любви к Родине.

«Оно заставляет страну, в которой мы живем, не любить. Откуда тут взяться патриотизму? <…> А большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях», — отметила актриса.

Мария Шукшина подчеркнула, что сейчас из национального сознания «вытравлены» понятия о Родине и вере.

«Именно этим грешат все нынешние коммерческие фильмы: блистательная цифровая форма при полном обеднении содержания и извращении понятий», — высказалась артистка.

Дочь Василия Шукшина возмущена в том числе и современными фильмами-сказками, в которых, по ее словам, все перевернуто «с ног на голову».

«Это же чистая романтизация зла! Ничего хорошего из этого смешения не выйдет», — заключила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что сестры Мария и Ольга Шукшины готовятся встретиться в суде из-за рукописей отца.