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Опубликовано 01 апреля 2024, 19:25
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Мария Погребняк заявила, что набрала штрафов за парковку на 85 тысяч рублей

Блогер Мария Погребняк призналась, что ее оштрафовали на 85 тысяч рублей.
Мария Погребняк заявила, что набрала штрафов за парковку на 85 тысяч рублей

© Starface.ru

Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк призналась, что получила штрафов за парковку на сумму 85 тысяч рублей. Об этом бывшая жена футболиста Павла Погребняка рассказала в личном блоге.

«Еду в МФЦ. Мне пришли штрафы на 85 тысяч рублей за парковку! Забыла заехать и подтвердить, что я многодетная мама! Не понимаю, зачем каждый год это подтверждать? Ну или хотя бы оповещение можно было прислать? Думаю, что эти штрафы мне не аннулируют, но хотя бы новые не появятся», — высказалась Мария Погребняк.

Напомним, бизнесвумен состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком с 2014 года, но в 2023 году они развелись. Пока Мария Погребняк находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», ее мужа видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. Однако экс-супруги никак не комментировали эту информацию.

У блогера и футболиста трое сыновей: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

В настоящее время Мария Погребняк состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским. Знаменитость пока не раскрывает подробности их романа.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк призналась, что скоро вновь выйдет замуж.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Мария Погребняк
бизнесвумен
блогер
штраф
деньги