Мария Погребняк заявила, что набрала штрафов за парковку на 85 тысяч рублей

Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк призналась, что получила штрафов за парковку на сумму 85 тысяч рублей. Об этом бывшая жена футболиста Павла Погребняка рассказала в личном блоге.

«Еду в МФЦ. Мне пришли штрафы на 85 тысяч рублей за парковку! Забыла заехать и подтвердить, что я многодетная мама! Не понимаю, зачем каждый год это подтверждать? Ну или хотя бы оповещение можно было прислать? Думаю, что эти штрафы мне не аннулируют, но хотя бы новые не появятся», — высказалась Мария Погребняк.

Напомним, бизнесвумен состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком с 2014 года, но в 2023 году они развелись. Пока Мария Погребняк находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», ее мужа видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. Однако экс-супруги никак не комментировали эту информацию.

У блогера и футболиста трое сыновей: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

В настоящее время Мария Погребняк состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским. Знаменитость пока не раскрывает подробности их романа.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк призналась, что скоро вновь выйдет замуж.