Мария Погребняк призналась Ольге Бузовой, что скоро вновь выйдет замуж. Об этом она рассказала в шоу «Это нормально?».

Мария Погребняк стала гостьей телешоу на канале ТНТ. В какой-то момент ведущая программы Ольга Бузова поинтересовалась у подруги, собирается ли та выйти в очередной раз замуж. Погребняк ответила утвердительно.

«Думаю, что скоро выйду, в самое ближайшее время», — заявила она.

Бузова обрадовалась, что узнала о скором торжестве лично от подруги, а не из соцсетей. Подробностями о новом возлюбленном Мария Погребняк не поделилась.

Напомним, Мария Погребняк была замужем за футболистом Павлом Погребняком с 2014 по 2023 год. Трое сыновей, родившихся в браке, остались жить вместе с матерью. Супругам удалось развестись без скандалов — футболист оставил детям и бывшей жене квартиру и загородный дом, а также выплачивает по 200 тысяч рублей алиментов ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что блогер Мария Погребняк улетела с детьми и родителями из России.