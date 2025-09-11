Мария Погребняк задумалась о рождении пятого ребенка с новым мужем. Об этом сообщает Kp.ru.

Модель Мария Погребняк в сентябре 2024 года родила от своего супруга, с которым расписалась в том же году, сына. Этот ребенок стал четвертым для Погребняк. При этом сам избранник модели никогда не был женат до этого. Это очень смущало блогершу.

Однако спустя время Погребняк убедилась, что ее муж — надежный и заботливый семьянин. По словам модели, он старается проводить как можно больше времени с сыном.

«Он скорее спешит домой, чтобы обнять Володю, сделать ему массаж, сам его купает. Для этого каждый день приезжает домой к девяти вечера. Даже если его позвали в гости друзья, он говорит: „До 20:30 я весь ваш, а потом мне надо к ребенку“», — рассказала она.

Именно поэтому Погребняк задумывается о рождении еще одного ребенка. Модель добавила, что ее муж тоже ждет пополнения в семье.

«Я всерьез задумалась, может мне пойти за пятым ребенком. С таким внимательным и заботливым мужем, грех — не рожать. У нас уже получилось одно маленькое чудо. Хочется, чтобы таких чудес в семье было как можно больше», — рассказала она.

