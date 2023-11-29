Мария Погребняк рассказала о тяжелых последствиях удаления комков Биша

Блогер Мария Погребняк рассказала о страшных последствиях после удаления комков Биша. Она призвала девушек никогда не делать эту операцию, так как со временем на лице проявится негативный эффект.

Как пояснила Мария, через несколько лет после хирургической процедуры в области щек образуются морщины и складки. При этом с возрастом проблема будет только усугубляться.

«Даже не вздумайте! <…> Через несколько лет такие пациентки возвращаются к хирургам, но уже с целью восполнить объем в щечной области» — приводит слова Погребняк Газета.Ru.

Модель также рассказала, что при росте 170 сантиметров весит всего 45 килограммов. Она заверила, что не толстеет благодаря здоровому образу жизни. В частности, звезда придерживается трехразового питания и ежедневно ходит на беговой дорожке по пять-семь километров.

Ранее мы писали, что Мария Погребняк рассказала о своем эмоциональном состоянии и новом бойфренде. Бывшая жена футболиста призналась, что счастлива и «вся в любви», а мужчине очень повезло встретить такую женщину, как она.