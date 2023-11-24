Мария Погребняк ответила на вопрос, повезло ли ей с новым избранником
Мария Погребняк высказалась о новом бойфренде фразой «ему очень повезло со мной».
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Блогер Мария Погребняк рассказала о своем состоянии сейчас и новом бойфренде. Бывшая жена футболиста призналась, что счастлива и «вся в любви», а мужчине очень повезло встретить такую женщину, как она.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Погребняк посетила светское мероприятие и была без мужчины. Она светилась от счастья и призналась: в ее жизни все хорошо – радуют и дети, и любимый.
Журналисты поинтересовались, повезло ли ей на этот раз с избранником.
Последовал следующий ответ: «Я думаю, это ему очень повезло со мной».
Ранее Погребняк высказывалась на тему измен. Блогер заявила, что для нее это неприемлемо: «подло и мерзко». Девушка не смогла бы простить измену мужчине, хотя некоторые готовы предавать чувства другого человека, размышляла она, называя это выбором каждого.