Мария Погребняк ответила на вопрос, повезло ли ей с новым избранником

Блогер Мария Погребняк рассказала о своем состоянии сейчас и новом бойфренде. Бывшая жена футболиста призналась, что счастлива и «вся в любви», а мужчине очень повезло встретить такую женщину, как она.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Погребняк посетила светское мероприятие и была без мужчины. Она светилась от счастья и призналась: в ее жизни все хорошо – радуют и дети, и любимый.

Журналисты поинтересовались, повезло ли ей на этот раз с избранником.

Последовал следующий ответ: «Я думаю, это ему очень повезло со мной».

Ранее Погребняк высказывалась на тему измен. Блогер заявила, что для нее это неприемлемо: «подло и мерзко». Девушка не смогла бы простить измену мужчине, хотя некоторые готовы предавать чувства другого человека, размышляла она, называя это выбором каждого.